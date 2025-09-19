SEM CIRCULAÇÃO

Ministro da Saúde do Brasil cancela ida à Assembleia da ONU após restrições dos EUA

Alexandre Padilha chamou de "afronta" as imposições do governo de Donald Trump



Monique Lobo

Estadão

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:43

Ministro Alexandre Padilha Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil Política

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desistiu de participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que vai ser realizada nos Estados Unidos, nas próximas semanas.



A decisão aconteceu após o governo de Donald Trump impor restrições de circulação ao ministro. Para Padilha, a atitude é "inaceitável" e "uma afronta". "Inaceitável as condições, porque eu sou o ministro da Saúde do Brasil. Quando vou para um evento como esse, tenho que ter plena possibilidade de participar do conjunto das atividades das quais nós somos convidados", disse em entrevista à GloboNews.

Ainda segundo o ministro, as restrições o impediriam de participar de uma reunião importante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Washington, além de uma série de encontros bilaterais.

Imposição

O ministro da Saúde brasileiro foi orientado a se restringir no trajeto entre o aeroporto, o hotel onde se hospedará e o local das reuniões nas entidades que vai visitar, em Nova York, como o distrito sede da ONU e o prédio da Missão Permanente do Brasil.

Também foi permitida a visita e circulção ao redor da Residência do Representante Permanente do Brasil, onde o presidente Lula (PT) vai se hospedar.

No entanto, foi vetado o deslocamento de Nova York para Washington. E também foi exigida solicitação de uma autorização prévia, com 48 horas de antecedência, para qualquer agenda fora do perímetro liberado.

Irã

A restrição é muito similar a que já recaiu, em diferentes anos, sobre ministros das Relações Exteriores do Irã. Em 2023 e 2019, os ex-chanceleres iranianos Hossein Amir-Abdollahian, morto em acidente de helicóptero, e Mohammad Javad Zarif, enfrentaram o mesmo tipo de impedimento de se locomover por seis quarteirões ao redor de locais de interesse, como a sede da ONU, o escritório da Missão Permanente do Irã, a residência do embaixador e o local de hospedagem.