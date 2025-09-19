VOTAÇÃO

Senado abre consulta pública sobre projeto de anistia? Entenda

Questionamento disponível em portal do parlamento passou a circular nas redes sociais, nesta sexta (19)

Monique Lobo

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 21:52

Consulta Pública sobre projeto de anistia Crédito: Reprodução

O requerimento de urgência, aprovado na Câmara de Deputados na noite da última quarta (17), que acelera os trâmites da PEC da Anistia tem movimentado o debate sobre o apoio ou não ao projeto que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus que participaram do 8 de Janeiro.

No rastro dessa atenção ao tema, começou a circular nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), o link de uma consulta pública realizada pelo Senado sobre o Projeto de Lei nº 5064 de 2023 (PL 5064/2023). O link foi compartilhado por alguns perfis em redes sociais como X e Instagram, estimulando a participação na consulta.

ATENÇÃO CACTOS! ?



O Senado abriu uma enquete de consulta pública sobre a votação da Anistia.



Acesse e vote em “NÃO”. Para participar, é necessário acessar com o login do https://t.co/eHQDOzZfj0.https://t.co/zgOuBmoLhZ pic.twitter.com/F9Mf6SlcVM — Acesso Juliette (@acessojuliette) September 19, 2025

Esse projeto, no entanto, não é o mesmo que recebeu o requerimento de urgência, que foi o PL 2162/23, de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que prevê "anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta Lei".

Também proposto em 2023, o projeto da consulta pública é de autoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), e concede "anistia aos acusados e condenados pelos crimes definidos nos arts. 359-L e 359-M do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023".