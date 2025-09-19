Corregedor da Câmara pede suspensão do mandato de três deputados por motim; veja quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Estadão
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:51
O motim da oposição que impediu os trabalhos do plenário da Câmara dos Deputados, no último mês, resultou em uma suspensão cautelar do mandato do deputado Marcos Pollon (PL-MS) por 90 dias, e dos deputados Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS) por 30 dias. É o que pediu o Corregedor da Câmara dos Deputados, deputado Diego Coronel (PSD-BA), pediu, nesta sexta-feira (19).
Os três tiveram destaque durante a ação em protesto pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Trovão tentou impor uma espécie de barreira física para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) retomar o controle da Casa, enquanto Pollon e Van Hattem foram os últimos a ceder a cadeira para Motta.
Além disso, também foi indicada a censura escrita para Pollon, Trovão, Van Hattem, Allan Garcês (PP-MA), Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ), Caroline de Toni (PL-SC), Domingos Sávio (PL-MG), Julia Zanatta (PL-SC), Nikolas Ferreira (PL-MG), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Pr. Marco Feliciano (PL-SP), Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL; e Zucco (PL-RS), líder da oposição.
"Atuamos com imparcialidade, analisamos cada conduta de forma individual e cumprimos o nosso compromisso de agilidade, entregando nosso relatório passados 22 dias úteis da representação, ou seja, metade do prazo. Agora, cabe à Mesa decidir sobre as recomendações apresentadas", informou o corregedor