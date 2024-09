TWITTER

Moraes multa X e Starlink em R$ 5 milhões por burlar bloqueio da rede social

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), multou o X e a Starlink, do empresário Elon Musk, em R$ 5 milhões por dia por burlar a suspensão da rede social no Brasil. Nesta quarta-feira, 18, a plataforma voltou a ficar acessível para parte dos usuários e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) noticiou uma atualização do aplicativo que possibilitou o acesso. Moraes apontou que houve "dolosa, ilícita e persistente recalcitrância da plataforma no cumprimento de ordens judiciais".