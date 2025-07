SP

Morte de idosos a mando de casal de advogados foi esquema milionário, diz polícia

Novos envolvidos no crime foram presos; advogados controlavam bens dos idosos, que não tinham filhos

Novos detalhes da investigação sobre o assassinato do casal de empresários em São Pedro (SP) mostram que a arma do crime foi alugada por R$ 50 mil e que os suspeitos entraram em conflito após o homicídio por causa do não cumprimento dos acordos financeiros. A pistola 9 mm, sem documentação e com numeração raspada, foi fornecida por três homens presos nesta quinta-feira (17), em mais uma etapa da Operação Jogo Duplo. As vítimas, José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61, foram mortas em abril em um esquema para apropriação de seu patrimônio milionário.>