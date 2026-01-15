DESAPARECIDO POR CINCO DIAS

MP vê crime de omissão de socorro em caso de jovem que abandonou o amigo no Pico do Paraná

Órgão apontou que Thayane Smith tinha consciência da debilidade física da vítima e, ainda assim, "optou por deixá-lo à própria sorte"

Monique Lobo

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:03

Thayane Smith e Roberto Farias Thomaz Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) concluiu que houve crime de omissão de socorro da jovem que abandonou o amigo no Pico do Paraná, localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no dia 1º de janeiro. A informação foi divulgada pela entidade nesta quinta-feira (15).

De acordo com o órgão, diferente do entendimento das autoridades policiais, que decidiram pelo arquivamento do inquérito, o MP-PR compreende que Thayane Smith, de 19 anos, cometeu "ilícito" ao deixar para trás Roberto Farias Thomaz, também de 19 anos.

"A partir da análise dos fatos e das informações contidas nos depoimentos prestados, mesmo após a constatação da situação de vulnerabilidade da vítima e dos riscos que ele corria, a jovem permaneceu sem a intenção de auxiliar nas buscas, demonstrando 'interesse apenas em seu próprio bem-estar físico', mesmo após ser alertada dos riscos da situação por outros montanhistas", informou o órgão.

Em sua manifestação, o MP-PR ainda sustentou que “a conduta da investigada reveste-se de dolo, uma vez que tinha plena consciência da debilidade física da vítima (que já havia vomitado e caminhava com dificuldade), das condições perigosas do local (eis que se tratava de trajeto difícil, com montanhas altas, com chuva, frio e neblina) e, ainda assim, optou reiteradas vezes por deixá-lo à própria sorte”.

De acordo com o Código Penal, a omissão de socorro é o ato de “deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública”. A pena máxima prevista é de seis meses de detenção.

A Promotoria de Justiça de Campina Grande do Sul já solicitou o envio do processo ao Juizado Especial Criminal da comarca. E em busca de reparação por danos materiais e morais causados à vítima, o Ministério Público pediu que Thayane Smith pague o valor de três salários mínimos, o que corresponde a R$ 4.863, a Roberto Thomaz.