'Só aceito julgamentos dos magros': frase de amiga que abandonou jovem em trilha gera revolta nas redes

O comportamento da jovem chamou tanta atenção quanto o desaparecimento do amigo

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:49

Publicações feitas por amiga que abandonou jovem em trilha são criticadas nas redes Crédito: Reprodução

O comportamento da jovem que abandonou o amigo durante uma trilha no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, chamou tanta atenção quanto o evento em si. Antes de Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, ser encontrado após cinco dias perdido na trilha desde 1º de janeiro, Thayane Smith fez publicações nas redes sociais que geraram polêmica.

Quando as buscas pelo jovem se iniciaram, Thayane fez uma postagem nos stories do Instagram com a legenda: "Aprendizado, nunca mais andar com alguém que não é experiente em trilhas, não é seu estilo de vida e não tem pique para isso”.

Veja as publicações de Thayane

Em outra publicação, ainda durante as buscas de Roberto pelo Corpo de Bombeiros, ela escreveu: “Interrogações, investigações, eita 2026 kkkkk. Feliz Ano Novo”.

Com a repercussão do desaparecimento do jovem, as postagens da amiga passaram a contar com muitos comentários e críticas. Em seguida, ela postou um vídeo de uma mulher na piscina que vinha acompanhado da legenda: "Pra me odiar tem que ser no mínimo magra, não vem jogar gracinha com essa pança de 5 x-tudo, não". Thayane acrescentou à publicação a legenda: "Só aceito julgamentos dos magros, quem não tem a coragem e disposição que eu tenho, os gordos, sedentários, preguiçosos, medrosos, calem a boca".

Confira registros de Thayane e Roberto durante a trilha

Após ser encontrado, Roberto falou que não sabia se estava sendo procurado. "Não sabia que tinham todas essas pessoas me procurando, não tinha noção nenhuma, mas, tinha certeza de que minha irmã estaria me procurando", falou, em entrevista a CNN.

