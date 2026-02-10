FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facadas pelo marido enquanto ligava para pedir socorro à polícia

Vítima pediu socorro durante agressão, mas não resistiu aos ferimentos antes da chegada da PM

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12:22

Jaqueline de Araújo dos Santos Crédito: Reprodução

Uma mulher de 40 anos foi assassinada a facadas na madrugada desta terça-feira (10), em Lucas do Rio Verde, município localizado a cerca de 360 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Jaqueline de Araújo dos Santos, chegou a ligar para a polícia pedindo ajuda, mas morreu antes da chegada dos agentes.

O marido dela, cuja identidade não foi divulgada, foi detido em flagrante sob suspeita de feminicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu dentro da residência do casal. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem sentado ao lado do corpo da vítima. No local, ele admitiu ter cometido o crime.

Em depoimento inicial, o suspeito contou que mantinha um relacionamento com Jaqueline havia cerca de três anos. O casal teria se separado recentemente e retomado a convivência há apenas cinco dias.

Ainda segundo o relato do homem à polícia, os dois consumiam bebida alcoólica desde aproximadamente 17h do dia anterior. Durante a madrugada, por volta das 4h, uma discussão teria terminado com os golpes de faca contra a vítima.

A própria Jaqueline acionou a PM e informou, durante a ligação, que estava sendo agredida pelo companheiro. No entanto, ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a mulher caída no chão e o suspeito falando com a central de atendimento utilizando o telefone dela.