FUGIU PARA PORTUGAL

Mulher é presa suspeita de matar cinco filhos com idades entre 10 meses e 3 anos envenenados

Gisele de Oliveira foi denunciada pela própria mãe, que desconfiou das mortes dos netos



Monique Lobo

Estadão

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:32

Gisele de Oliveira Crédito: Reprodução

Uma brasileira de 40 anos foi presa, na quarta-feira (6), em Portugal, suspeita de assassinar cinco dos seus sete filhos por envenenamento em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Gisele de Oliveira teria cometido os crimes entre 2010 e 2023, sem levantar suspeita. As crianças tinham idades entre dez meses e três anos.

Após ser formalmente acusada pelas mortes, Gisele fugiu para Portugal. Ela vivia na cidade de Coimbra desde maio deste ano.

Capa de jornal português sobre a prisão da brasileira Crédito: Reprodução

A Polícia Judiciária de Portugal revelou que Gisele fez a "administração intencional e reiterada, de substâncias sedativas que alegadamente provocaram a morte a cinco dos seus filhos menores". Ainda segundo o órgão, "todas as mortes ocorreram em circunstâncias similares, em período noturno e sem a presença de testemunhas".

Mãe fez denúncia

Foi a própria mãe de Gisele quem, desconfiada, a denunciou para as autoridades. A partir daí, a investigação tomou novos rumos.

Em Minas, a investigação é conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Timóteo, com apoio da Delegacia Regional de Ipatinga e supervisão do 12º Departamento de Polícia da mesma cidade.

Já em Portugal, coube à polícia da cidade de Coimbra, através de articulação com o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal, realizar a prisão da brasileira.