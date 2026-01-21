MEDICAMENTO FALSO

Mulher internada após uso de caneta emagrecedora teve urina avermelhada como primeiro sintoma

Produto teria sido comprado no Paraguai e não tem registro da Anvisa

Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:29

Kellen Oliveira Bretas Antunes está internada Crédito: Reprodução

Os primeiros sintomas apresentados pela auxiliar administrativa Kellen Oliveira Bretas Antunes, de 42 anos, que está internada em estado grave desde dezembro após utilizar uma caneta emagrecedora trazida do Paraguai e sem prescrição médica, foram urina avermelhada, surgida poucos dias após o início do uso do medicamento, e fortes dores abdominais.

De acordo com a filha, Dhulia Antunes, o produto foi comprado no fim de novembro e teria sido trazido do Paraguai, sendo comercializado de forma ilegal no Brasil. A piora no estado de saúde começou semanas depois. “Quando a urina ficou muito vermelha, ela parou de usar”, afirmou a jovem em entrevista à TV Globo.

Mesmo após a suspensão do produto, Kellen precisou ser levada a um hospital em Belo Horizonte com fortes dores abdominais. O quadro clínico se agravou ao longo dos dias, com o surgimento de complicações neurológicas. Médicos avaliam a possibilidade de uma síndrome que compromete a musculatura, a coordenação motora, a fala e até as funções de órgãos vitais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que nem todas as canetas para emagrecimento têm autorização para venda no país. Quando o medicamento não é regularizado, não há controle sobre a origem, a composição e a dosagem, além do risco de adulteração e da presença de substâncias não informadas no rótulo.

Especialistas reforçam que, quando indicados por profissionais de saúde, esses medicamentos podem integrar o tratamento da obesidade em casos específicos. No entanto, a compra por meio de revendedores clandestinos e o uso sem acompanhamento médico ampliam significativamente as chances de efeitos colaterais graves.