Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher internada após uso de caneta emagrecedora teve urina avermelhada como primeiro sintoma

Produto teria sido comprado no Paraguai e não tem registro da Anvisa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:29

Kellen Oliveira Bretas Antunes
Kellen Oliveira Bretas Antunes está internada Crédito: Reprodução

Os primeiros sintomas apresentados pela auxiliar administrativa Kellen Oliveira Bretas Antunes, de 42 anos, que está internada em estado grave desde dezembro após utilizar uma caneta emagrecedora trazida do Paraguai e sem prescrição médica, foram urina avermelhada, surgida poucos dias após o início do uso do medicamento, e fortes dores abdominais.

De acordo com a filha, Dhulia Antunes, o produto foi comprado no fim de novembro e teria sido trazido do Paraguai, sendo comercializado de forma ilegal no Brasil. A piora no estado de saúde começou semanas depois. “Quando a urina ficou muito vermelha, ela parou de usar”, afirmou a jovem em entrevista à TV Globo.

Kellen está internada após usar caneta emagrecedora ilegal

Kellen Oliveira Bretas Antunes está internada por Reprodução
Kellen Oliveira Bretas Antunes está internada por Reprodução
Kellen Oliveira Bretas Antunes está internada por Reprodução
Kellen Oliveira Bretas Antunes está internada por Reprodução
1 de 4
Kellen Oliveira Bretas Antunes está internada por Reprodução

Mesmo após a suspensão do produto, Kellen precisou ser levada a um hospital em Belo Horizonte com fortes dores abdominais. O quadro clínico se agravou ao longo dos dias, com o surgimento de complicações neurológicas. Médicos avaliam a possibilidade de uma síndrome que compromete a musculatura, a coordenação motora, a fala e até as funções de órgãos vitais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que nem todas as canetas para emagrecimento têm autorização para venda no país. Quando o medicamento não é regularizado, não há controle sobre a origem, a composição e a dosagem, além do risco de adulteração e da presença de substâncias não informadas no rótulo.

Especialistas reforçam que, quando indicados por profissionais de saúde, esses medicamentos podem integrar o tratamento da obesidade em casos específicos. No entanto, a compra por meio de revendedores clandestinos e o uso sem acompanhamento médico ampliam significativamente as chances de efeitos colaterais graves.

A orientação é que qualquer tratamento desse tipo seja iniciado apenas com prescrição médica e aquisição em farmácias autorizadas.

Leia mais

Imagem - Mulher é internada em estado grave após usar caneta emagrecedora ilegal do Paraguai

Mulher é internada em estado grave após usar caneta emagrecedora ilegal do Paraguai

Imagem - Liquidação do Will Bank pode gerar ressarcimento de até R$ 50 bilhões a clientes; veja quem vai receber

Liquidação do Will Bank pode gerar ressarcimento de até R$ 50 bilhões a clientes; veja quem vai receber

Imagem - CNH sem autoescola: governo notifica dois estados por descumprirem regras

CNH sem autoescola: governo notifica dois estados por descumprirem regras

Tags:

Mulher Canetas Emagrecedoras Paraguai

Mais recentes

Imagem - Liquidação do Will Bank pode gerar ressarcimento de até R$ 50 bilhões a clientes; veja quem vai receber

Liquidação do Will Bank pode gerar ressarcimento de até R$ 50 bilhões a clientes; veja quem vai receber
Imagem - CNH sem autoescola: governo notifica dois estados por descumprirem regras

CNH sem autoescola: governo notifica dois estados por descumprirem regras
Imagem - BC decreta liquidação do Will Bank, banco digital do grupo Master

BC decreta liquidação do Will Bank, banco digital do grupo Master

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva
01

Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
02

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
03

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Imagem - Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa
04

Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa