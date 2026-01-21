ENTENDA PROPOSTA

Governo quer jornada de trabalho de 40 horas semanais sem redução de salário

Proposta está em análise no Congresso

O governo federal pretende estabelecer a jornada de trabalho máxima de 40 horas semanais, sem redução de salário. A proposta, que inclui o fim da escala 6x1, está em análise no Congresso Nacional e deve ser votada ainda neste semestre, segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, nesta quarta-feira (21), Boulos afirmou que o tema é tratado como prioridade pelo presidente Lula. “O direito do trabalhador é tema inegociável para o presidente Lula. O empresário vai resistir, lógico; ele quer, se possível, até 7x0, mas vamos levar até o final e o diálogo com setores do Congresso está avançando”, disse.

A proposta defendida pelo governo prevê a adoção do modelo 5x2, com limite de 40 horas semanais. Atualmente, a legislação permite jornadas de até 44 horas. O projeto foi elaborado para contemplar todos os setores da economia.