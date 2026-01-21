Governo quer jornada de trabalho de 40 horas semanais sem redução de salário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:19
O governo federal pretende estabelecer a jornada de trabalho máxima de 40 horas semanais, sem redução de salário. A proposta, que inclui o fim da escala 6x1, está em análise no Congresso Nacional e deve ser votada ainda neste semestre, segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, nesta quarta-feira (21), Boulos afirmou que o tema é tratado como prioridade pelo presidente Lula. “O direito do trabalhador é tema inegociável para o presidente Lula. O empresário vai resistir, lógico; ele quer, se possível, até 7x0, mas vamos levar até o final e o diálogo com setores do Congresso está avançando”, disse.
A proposta defendida pelo governo prevê a adoção do modelo 5x2, com limite de 40 horas semanais. Atualmente, a legislação permite jornadas de até 44 horas. O projeto foi elaborado para contemplar todos os setores da economia.
Segundo o ministro, a mudança já começou a ser aplicada internamente. “O exemplo começa em casa: a Secretaria-Geral da Presidência da República acabou com a escala 6x1 no Palácio. Todos os trabalhadores terceirizados tiveram a jornada reorganizada para eliminar esse modelo. Queremos que isso se estenda para todo o Brasil”, afirmou.