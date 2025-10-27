SP

Mulher passa mal e morre após consumir bebida alcoólica em bar

Wevelyn Pestana de Brito, de 32 anos, começou a passar mal assim que chegou em casa

Yan Inácio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:30

Wevelyn Pestana de Brito bebeu no bar antes de passar mal e morrer Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher morreu após passar mal em casa no último domingo (26). Wevelyn Pestana de Brito, de 32 anos, havia consumido bebida alcoólica em um bar em São Vicente, no litoral de São Paulo. Antes de morrer, ela teve sintomas como dor abdominal, vômito e irritação intensa.



A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita. Evelyn foi atendida no Pronto-Socorro Central após ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas chegou ao hospital já sem sinais vitais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a tia da vítima registrou um boletim de ocorrência no qual relatou que a sobrinha passou mal assim que chegou em casa. De acordo com o depoimento, ela reclamou de dores e dificuldades para respirar.

Localizado no bairro Catiapoã, o estabelecimento onde Evelyn estava foi identificado como Bar 75. A Prefeitura de São Vicente ordenou o fechamento do bar após constatar que ele funcionava sem alvará.