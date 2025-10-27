Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher passa mal e morre após consumir bebida alcoólica em bar

Wevelyn Pestana de Brito, de 32 anos, começou a passar mal assim que chegou em casa

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:30

Wevelyn Pestana de Brito bebeu no bar antes de passar mal e morrer
Wevelyn Pestana de Brito bebeu no bar antes de passar mal e morrer Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher morreu após passar mal em casa no último domingo (26). Wevelyn Pestana de Brito, de 32 anos, havia consumido bebida alcoólica em um bar em São Vicente, no litoral de São Paulo. Antes de morrer, ela teve sintomas como dor abdominal, vômito e irritação intensa.

A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita. Evelyn foi atendida no Pronto-Socorro Central após ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas chegou ao hospital já sem sinais vitais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a tia da vítima registrou um boletim de ocorrência no qual relatou que a sobrinha passou mal assim que chegou em casa. De acordo com o depoimento, ela reclamou de dores e dificuldades para respirar.

Mulher passou mal e morreu após ingerir bebida alcoólica

Wevelyn Pestana de Brito, de 32 anos, por Reprodução/Redes sociais
Wevelyn Pestana de Brito, de 32 anos, por Reprodução/Redes sociais
Wevelyn Pestana de Brito, de 32 anos por Reprodução/Redes sociais
Wevelyn Pestana de Brito bebeu no bar antes de passar mal e morrer por Reprodução/Redes Sociais
1 de 4
Wevelyn Pestana de Brito, de 32 anos, por Reprodução/Redes sociais

Localizado no bairro Catiapoã, o estabelecimento onde Evelyn estava foi identificado como Bar 75. A Prefeitura de São Vicente ordenou o fechamento do bar após constatar que ele funcionava sem alvará.

“Após a fiscalização do estabelecimento, foi constatado que o mesmo não possuía o alvará de funcionamento. Por esta razão, o local foi imediatamente fechado. Com o apoio da Polícia Civil foram recolhidas garrafas lacradas e outras abertas de bebidas que serão encaminhadas para análises laboratoriais”, disse a prefeitura.

Leia mais

Imagem - Brasil tem 58 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a 15

Brasil tem 58 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a 15

Imagem - Jovem que bebeu gin adulterado com metanol morre após 52 dias em coma

Jovem que bebeu gin adulterado com metanol morre após 52 dias em coma

Imagem - Brasil tem 46 casos confirmados de intoxicação por metanol

Brasil tem 46 casos confirmados de intoxicação por metanol

Mais recentes

Imagem - Nove em cada 10 casos de AVC poderiam ser evitados; saiba mais

Nove em cada 10 casos de AVC poderiam ser evitados; saiba mais
Imagem - Quem é a ‘Esquerdogata’, influencer presa após humilhar policiais

Quem é a ‘Esquerdogata’, influencer presa após humilhar policiais
Imagem - Tem limite de renda? Tire todas as dúvidas do Programa Reforma Casa Brasil

Tem limite de renda? Tire todas as dúvidas do Programa Reforma Casa Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada