AJUDA

Mulher usa pedido de delivery para acionar polícia após estupro

"Me ajuda, manda polícia para esse endereço. Fui estuprada e violentada. Me ajuda, tenho uma filha, corremos perigo", pedia nas observações do pedido.

A Polícia Militar do Paraná foi acionada pelo restaurante e uma equipe foi direcionada para o endereço do pedido. No local, a mulher foi encontrada com um homem de 65 anos.