Noiva de apresentador da Record morre em acidente de trânsito; casamento seria em outubro

Casal estava junto há 11 anos e planejava lua de mel no Japão

Yan Inácio

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 19:45

Marcus Marinho e Luana de Paula Crédito: Reprodução/redes sociais

O apresentador Marcus Marinho do programa RJ no Ar, da TV Record, anunciou, nesta quarta-feira (6), em suas redes sociais, a morte de sua noiva, Luana de Paula, após um acidente de trânsito na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Marinho e Luana estavam juntos há 11 anos e se casariam em dois meses. >

Luana sofreu uma queda na Avenida Embaixador Abelardo Bueno enquanto fazia uma corrida por aplicativo no último domingo (3). Ela foi socorrida e ficou internada até terça (5), mas não resistiu. A informação é do Audiência Carioca.>

Em sua rede social, o apresentador lamentou a morte de Luana e escreveu uma mensagem de despedida acompanhada de um álbum de fotos com a noiva. >

"Oi, Mo, os últimos 11 anos foram incríveis ao seu lado. A gente caiu, se levantou, chorou. Riu junto, superou tanta coisa, e é esse seu sorriso e os bons momentos que eu vou guardar. O casamento já estava marcado para outubro. Só faltava soltar os convites, a viagem pro Japão estava sendo planejada. Era nosso sonho, mas uma pessoa imprudente no trânsito tirou você de mim. Por agora, descansa no colo Pai. Um dia, a gente se encontra de novo. Com certeza. Obrigado por tudo. Foi maravilhoso! Te amo. E estou com você!”>

