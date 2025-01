PRECONCEITO

Nordeste lidera homicídios contra transexuais no país

Região representa 38% dos casos no Brasil

Em 2024, o Nordeste foi a região com o maior número de homicídios contra pessoas transexuais no Brasil. De acordo com a Rede Trans Brasil, das 105 mortes registradas no país, 40 ocorreram na região, o que representa cerca de 38% dos casos. Em seguida, aparecem o Sudeste (35), Centro-Oeste (14), Norte (10), Sul (5) e Distrito Federal (1).