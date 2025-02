MAIS UMA VEZ

Nova onda de calor chega no Brasil; pelo menos cinco estados serão afetados

Já é a quarta vez que o fenômeno se instala no país em dois meses

Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 08:45

Nova onda de calor chega no Brasil Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma nova onda de calor começa a ganhar força no Brasil neste fim de semana. A previsão é de temperaturas elevadas especialmente para o Sul e parte do Centro-Sul do país. Essa é a terceira onda de calor que atinge o Centro-Sul do Brasil de forma mais efetiva e a quarta registrada desde o início do ano. >

O ano já começou com calor extremo: entre os dias 15 e 19 de janeiro, uma onda de calor elevou significativamente as temperaturas. Em fevereiro, um novo episódio se estendeu entre os dias 2 e 12 nos estados do Sul. Depois um novo episódio de onda de calor ficou presente sobre o Centro-oeste e Sudeste e ainda não terminou, expectativa que finalize na próxima segunda-feira 24 de fevereiro.>

Diferente da onda de calor que começou no dia 12 de fevereiro e se encerra nesta segunda-feira (24), o novo evento climático impactará especialmente o Rio Grande do Sul, o oeste e sul de Santa Catarina, além de proporcionar dias de calor intenso no Paraná, oeste e sul de São Paulo e no sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul.>

Por que essa onda de calor está acontecendo?

Mais uma vez, um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera desempenha um papel central na intensificação das temperaturas. Esse sistema favorece a subsidência do ar – um movimento de cima para baixo –, resultando no aquecimento da atmosfera e na redução da umidade, o que inibe a formação de chuvas. A tendência é que o calor continue presente entre sábado (22) e quinta-feira (27).>

Quais as regiões mais afetadas?

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), para ser classificado como onda de calor, um evento precisa apresentar temperaturas ao menos 5°C acima da média climatológica por um período mínimo de cinco dias consecutivos. No caso dessa nova onda de calor, as áreas mais afetadas incluem grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde as temperaturas ficarão nesse limiar.>

Além disso, regiões em laranja no mapa indicam que o calor será intenso, mas sem atingir os critérios para uma onda de calor. Essas áreas incluem boa parte de Santa Catarina, Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, onde a elevação das temperaturas deve ficar entre 3°C e 5°C acima da média, sendo um aumento significativo, mas menos extremo do que nas regiões em vermelho.>

Enquanto isso, recomenda-se atenção redobrada à hidratação, exposição ao sol e medidas de proteção contra o calor excessivo, especialmente para grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com problemas de saúde.>