SAÚDE

Novo remédio para anemia ferropriva chega ao SUS

Uma nova opção de tratamento surge para pacientes com anemia por deficiência de ferro que não podem tomar sulfato ferroso. O medicamento ferripolimaltose está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), e foi anunciado pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira (30).

Muitos pacientes com anemia ferropriva são intolerantes ao mais comum tratamento para a condição, que não tinha outra alternativa. Assim, os resistentes ao sulfato seguiam convivendo com dores de barriga e enjoos, sem uma solução.

A condição é causada pela diminuição além do normal das taxas de ferro no organismo, nutriente que ajuda na produção das hemácias e, por causa delas, garante a chegada do oxigênio a diferentes células. A queda de ferro no corpo gera cansaço, fraqueza, fadiga, falta de ar e dificuldade de concentração.