Nubank apresenta instabilidade neste sábado (25)

Esther Morais
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 06:00
Clientes do Nubank enfrentam instabilidade no aplicativo neste sábado (25). O banco digital realiza manutenção programada em sua infraestrutura entre 0h e 10h, de acordo com comunicado enviado pela fintech.
Durante o período, funcionalidades relacionadas a investimentos podem apresentar falhas. A empresa alerta que, mesmo após a conclusão da manutenção, oscilações temporárias ainda podem ocorrer na segunda-feira (27), reflexo das melhorias implementadas.
“Trabalharemos para que tudo volte ao normal o quanto antes”, afirmou o Nubank, reforçando que a intervenção é pontual e visa aprimorar a experiência do usuário.
"Com o objetivo de aprimorar sua experiência, realizaremos uma manutenção programada em nossa infraestrutura, no dia 25 de outubro, entre 00h e 10h. Durante esse período, algumas funcionalidades de investimentos podem apresentar instabilidades. Além disso, é possível que no dia 27 de outubro também ocorram algumas oscilações temporárias em nossos serviços, como reflexo dessas melhorias. Mas fique tranquilo, é temporário e trabalharemos para que tudo volte ao normal o quanto antes. Agradecemos sua compreensão."