VÍDEO

'O juro tá alto? Pega o empréstimo do Lula', diz Gleisi sobre programa de crédito

Ministra é criticada por promoção pessoal após vídeo recomendando programa

A ministra Gleisi Hoffmann, chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), sugeriu que os brasileiros recorram ao novo programa de crédito consignado do governo federal para aliviar as finanças. Em um vídeo divulgado nas redes sociais no sábado (22), ela afirmou: "Apertou o orçamento? O juro tá alto? Pega o empréstimo do Lula". >

A declaração se refere ao "Crédito do Trabalhador", lançado na sexta-feira (21), voltado a empregados com carteira assinada. As parcelas são descontadas diretamente do salário, com limite de 35% da renda bruta. O governo defende que a medida combate o superendividamento ao oferecer taxas mais baixas. A partir de 25 de abril, será possível migrar dívidas de juros altos para o novo modelo. >