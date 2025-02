POLÍTICA

O que Mauro Cid se comprometeu a fazer em acordo de delação contra Bolsonaro

Alexandre de Moraes retirou sigilo do acordo

Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 12:46

Tenente-coronel Mauro Cid Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

Ao firmar o acordo de delação premiada com a Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, detalhou as condições para sua colaboração, conforme o acordo que teve seu sigilo derrubado pelo STF em 19 de fevereiro de 2025.>

Em troca da colaboração, ele solicitou o seguinte, segundo o G1: >

Perdão pelas condenações ou redução da pena a no máximo 2 anos de prisão; >

Devolução de bens e valores apreendidos;>

Extensão dos benefícios para seu pai, esposa e filha mais velha;>

Garantia de segurança para ele e sua família.>

Esses benefícios podem ser revogados se o acordo for rescindido por alguma falha de Cid. A lei prevê que, em caso de rescisão, as informações fornecidas permanecem válidas para a Justiça.>

Em novembro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes pediu esclarecimentos sobre inconsistências nas declarações de Cid, mas a delação foi mantida após ele fornecer informações adicionais.>

Mauro Cid se comprometeu, no acordo de delação premiada, a revelar todos os crimes em que tenha participado ou sobre os quais tenha conhecimento, relacionados aos inquéritos em andamento. Ele também se comprometeu a falar a verdade em todas as investigações e a cooperar com a Polícia Federal em diversas atividades, incluindo a análise de documentos e depoimentos. >