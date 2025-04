CRIME

O que se sabe sobre envenenamento com ovo de Páscoa que matou uma criança de 7 anos

Mãe e irmã do menino estão internadas em estado grave

Maysa Polcri

Publicado em 18 de abril de 2025 às 09:58

Ovo de Páscoa envenenado foi entregue por motoboy Crédito: Reprodução

Mais um caso de envenenamento envolvendo crianças chocou o Brasil. Desta vez, o caso foi registrado em em Imperatriz, no sudoeste do Maranhão. Um menino de 7 anos morreu na quinta-feira (17), e a mãe e a irmã dele estão internadas em estado grave. O crime teria sido motivado por ciúme e vingança, segundo investigações da Polícia Civil do Estado. >

A principal suspeita é Jordélia Pereira Barbosa, 35 anos, que foi presa na cidade de Santa Inês, a 380 quilômetros de distância de onde as vítimas moram. Ela é ex-namorada do atual companheiro de Mirian Lira, uma das vítimas. Segundo a polícia, Jordélia se hospedou em um hotel de Imperatriz, no mesmo dia em que o ovo de chocolate foi enviado para a família.>

Com a mulher, a Polícia Civil apreendeu duas perucas, restos de chocolate, remédios e bilhetes de passagens de ônibus, sendo que um deles foi comprado na última segunda-feira (14), dois dias antes de a família receber a encomenda que foi levada por um mototaxista.>

“Os indícios levam a crer, através de vários pontos investigados, que o crime foi motivado por vingança, por ciúme, tendo em vista que o ex-marido da autora é o atual companheiro ou atual namorado da vítima, que foi envenenada juntamente com seus dois filhos", disse o secretário de segurança do Maranhão, Maurício Martins, durante entrevista à imprensa. >

"Há vários indícios que apontam claramente para que essa mulher tenha sido a autora do crime. A polícia vai continuar trabalhando para robustecer esses indícios e apresentá-la ao Judiciário, para responder por esse bárbaro crime", completou. A polícia faz testes e perícia para confirmar se havia veneno no ovo e qual causa da morte do menino.>

A família recebeu a encomenda na noite de quarta-feira (16), por meio de um motoboy, como se fosse um presente. O ovo de Páscoa acompanhava um bilhete com a mensagem: "Com amor, para Mirian Lira. Feliz Páscoa". Após o recebimento, Mirian recebeu uma ligação de uma mulher, que perguntou se o 'presente' havia sido entregue. >

Luís Fernando, de 7 anos, filho de Mirian, foi o primeiro a começar a passar mal após ingerir o ovo de Páscoa. O pai da criança e ex-marido de Mirian, foi chamado e a família levou a criança para o Hospital Municipal de Imperatriz (HMI). O menino foi entubado, mas não resistiu. A mãe começou a apresentar sintomas na unidade de saúde, após o filho ser internado.

