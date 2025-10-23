DISPUTA

Oftalmologista matou rival em clínica de optometria por rixa profissional, diz polícia

Categoria da optometria se mobiliza e convoca ato público por justiça

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:01

José Gabriel Gloes de Meira é acusado de matar Marcelo de Souza Nogueira Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Itapetininga, no interior de São Paulo, investiga se o oftalmologista José Gabriel Gloes de Meira, de 56 anos, preso suspeito de assassinar duas pessoas e ferir uma terceira durante um ataque a uma clínica concorrente no centro da cidade, agiu motivado por inveja profissional do dono do estabelecimento, um optometrista, como afirmam testemunhas. A informação é do SBT.

O caso ocorreu na segunda-feira (20), quando o médico entrou na clínica rival, atirou contra três pessoas e, em seguida, ateou fogo no imóvel usando álcool em gel. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que ele sai do local de forma tranquila e entra em um carro alugado, o que ajudou na sua identificação. Ele tinha estacionado o carro no local dias antes, por ser um espaço concorrido para estacionamento, o que indicaria premeditação, avalia a polícia.

De acordo com a investigação, o principal alvo do ataque era o optometrista Marcelo de Souza Nogueira, dono da clínica. José Gabriel teria simulado um assalto para render as vítimas antes dos disparos. O ato estaria ligado a uma antiga rixa entre os dois profissionais e do suspeito com a área da optometria em geral.

O oftalmologista já havia denunciado Marcelo e outras clínicas da região por exercício irregular da profissão de médico, mas nenhuma das acusações foi comprovada.

Vítimas

As vítimas foram atingidas na cabeça. Marcelo e Paulo Correia Júnior morreram no local; Paulo ainda sofreu um corte profundo no pescoço, desferido porque o primeiro tiro não teria sido fatal, de acordo com a investigação.

O comerciante Aguinaldo de Queiroz, de 45 anos, também foi baleado, mas sobreviveu. Ele passou por uma cirurgia de seis horas para retirada de um coágulo na cabeça, mas o projétil não pôde ser removido. Segundo a família, Aguinaldo só escapou com vida porque a esposa e o bebê estavam em um carro em frente à clínica e começaram a gritar por socorro, o que pode ter apressado a fuga do atirador.

Após audiência de custódia, a prisão de José Gabriel Gloes de Meira foi convertida em preventiva. Ele vai responder por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Comoção e disputa

A morte de Marcelo Nogueira gerou forte comoção entre profissionais da saúde visual e mobilizou entidades da categoria. Em nota, a Confederação Brasileira de Optometria e Óptica lamentou o crime e anunciou um ato público em Brasília. Optometristas afirmam que são perseguidos e sofrem discriminação de profissionais da oftalmologia.

O optometrista é o profissional especializado na saúde visual, responsável por realizar exames de visão, diagnosticar problemas oculares, prescrever lentes corretivas e acompanhar a evolução de condições visuais. Diferente do oftalmologista, que é médico e pode realizar cirurgias, o optometrista atua principalmente na prevenção, no diagnóstico e na correção de erros de refração, além de orientar sobre cuidados com a saúde ocular e selecionar lentes e equipamentos adequados para cada paciente.

No Brasil, a profissão de optometrista é regulamentada e reconhecida por lei, o que garante que apenas profissionais habilitados possam atuar na área. A regulamentação estabelece critérios de formação, atuação e responsabilidades, visando assegurar a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos pacientes

"Hoje choramos a perda brutal do optometrista Marcelo Nogueira, profissional ético, dedicado e defensor incansável da Optometria e da saúde visual. Sua partida violenta é uma ferida aberta em toda a nossa categoria. Mas o luto não nos silenciará! Ele se transformará em voz, união e luta por justiça! Convidamos todos os optometristas, estudantes e apoiadores da Optometria e da saúde visual a se unirem no Ato Público da Optometria, no dia 5 de novembro de 2025, a partir das 9h, no Congresso Nacional. Vamos juntos! Justiça por Marcelo Nogueira e respeito à Optometria brasileira!", diz o texto da mensagem.

O crime também repercutiu na Câmara dos Deputados. O deputado Márcio Marinho, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Optometria, se pronunciou sobre o caso.



"Optometristas merecem respeito! Um crime que chocou o país e expôs a urgência do diálogo e respeito entre as categorias da saúde. Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Optometria, reafirmo meu compromisso com a valorização e proteção desses profissionais, que desempenham um papel essencial na saúde visual de milhões de brasileiros."