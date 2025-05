POLÍTICA

Pablo Marçal é denunciado pelo MP Eleitoral por publicar laudo falso de Boulos

Documento falso foi publicado no perfil de Marçal no Instagram antes das eleições

Maysa Polcri

Publicado em 30 de maio de 2025 às 15:56

Pablo Marçal revela que está em jejum Crédito: Record

O Ministério Público Eleitoral (MPE) denunciou Pablo Marçal por divulgação de laudo médico falso contra Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições de 2024, quando os dois concorreram à Prefeitura de São Paulo. A denúncia inclui ainda dois episódios de suposta difamação contra o então candidato do PSOL. >

No dia 4 de outubro, na véspera das eleições de 2024, Pablo Marçal publicou em seu perfil do Instagram um laudo falso que afirmava que Boulos havia tido um surto psicótico e testado positivo para cocaína, com indicação de internação emergencial. O Ministério Público diz que Pablo Marçal agiu em conjunto com mais duas pessoas, segundo informações divulgadas pelo UOL. >

O biomédico Luiz Teixeira da Silva Júnior teria elaborado o documento em um receituário da sua clínica, e o advogado Tassio Renam Souza Botelho, com autorização de Marçal, teria publicado o documento na conta de Instagram do ex-coach. Ambos foram denunciados pelo MPE. As defesas dos três denunciados não responderam aos contatos feitos pelo UOL. >

A denúncia feita pela promotora Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis também cita dois episódios de suposta difamação. A primeira, no dia 8 de agosto, quando Marçal insinuou que Boulos era usuário de drogas. No mesmo dia, após o debate, Marçal repetiu a insinuação. Em entrevista a jornalistas, chamou Boulos de "cheirador de cocaína". Segundo a promotora, as duas situações tinham "nítido caráter ofensivo à reputação da vítima". >