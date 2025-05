ENTENDA

Pablo Marçal vira réu por colocar em risco a vida de 32 pessoas

Expedição ao Pico dos Marins, em Piquete (SP), foi realizada em janeiro de 2022

Marçal foi denunciado com base no artigo 132 do Código Penal, que trata de “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”. A Justiça de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público (MP)do estado nesta terça-feira (20). No documento, a magistrada afirma que a investigação da polícia que acompanha a denúncia do Ministério Público apresenta elementos suficientes para a instauração do processo criminal, de acordo com informações da Folha de S.Paulo. >