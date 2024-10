MULHER TRANS

Pastor é preso por morte de baiana em quarto de motel em São Paulo

Um pastor de 45 anos foi preso em flagrante suspeito de envolvimento na morte da baiana Luane Costa da Silva, de 27 anos. Em depoimento para a polícia, o homem revelou que contratou os serviços da mulher, mas ao descobrir que ela era trans, recusou o serviço no quarto do motel. As informações são do g1 Santos.