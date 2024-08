EXTRACONJUGAL

Pastor alega ser filho de Edir Macedo e pede DNA na Justiça; 'história ridícula', reage igreja

Homem diz só ter descoberto o suposto vínculo com bispo em 2007

Um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus alega ser filho do bispo Edir Macedo, fundador da congregação, e entrou na Justiça para obrigar o líder religioso a fazer um teste de DNA.

A assessoria de imprensa da igreja reagiu com veemência à informação e classificou a versão como "ridícula". "Justamente pelo tamanho do absurdo, não vamos nos pronunciar sobre o assunto."

Rafael Venâncio, 45, deu entrada em uma ação de investigação de paternidade no Tribunal de Justiça de Minas. Ele afirma no processo que cresceu em uma família adotiva e que só descobriu seu suposto vínculo com o bispo em 2007, por meio de uma vizinha de sua mãe biológica.