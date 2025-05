RELAÇÃO ABUSIVA

Pastor evangélico é preso por suspeita de matar ex-esposa com mais de 30 facadas

Caso aconteceu no Maranhão

Um pastor evangélico foi preso na manhã de quarta-feira (28) por suspeita de matar a ex-esposa com mais de 30 golpes de facas na cidade de Riachão, no Maranhão. >

O homem foi identificada como José Gilton Alves dos Santos e a motivação do crime teria sido a não aceitação do fim do relacionamento. >