INVESTIGAÇÃO

Perícia diverge da confissão do suspeito de matar a jovem Vitória

Maicol Sales dos Santos confessou o crime e disse que agiu sozinho

Monique Lobo

Publicado em 23 de março de 2025 às 23:23

Vitória Regina de Sousa Crédito: Reprodução

Os laudos das perícias feitas no corpo da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, encontrada morta com sinais de tortura, em Cajamar, São Paulo, no último dia 5, e no carro de Maicol Sales dos Santos, que confessou o assassinato, divergem das informações dadas pelo suspeito. As informações são do Fantástico. >

Em seu depoimento, Maicol disse que, após uma discussão com Vitória, foi agredido por ela e, ao revidar, desferiu golpes de faca que feriram a jovem duas vezes, ocasionando a morte. No entanto, a perícia apontou três ferimentos no corpo da vítima.>

O suspeito do crime também afirmou que limpou os bancos do carro, um Toyota Corolla prata, que teriam ficado sujos de sangue, e jogou a arma do crime em um rio. Porém, a perícia não encontrou vestígios de sangue ou fios de cabelo nos bancos. Apenas, uma possível mancha de sangue e um cabelo no porta-malas. Ainda não há resultado da identificação desses materiais. >

Relembre o caso>

O corpo da adolescente foi encontrado na tarde do dia 5, em uma área de mata em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Vitória estava desaparecida há sete dias. A jovem foi encontrada decapitada, com marcas de violência no corpo e o cabelo raspado.>