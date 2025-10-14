CRIME

PF encontra arsenal de guerra em casa de influenciador ligado ao PCC

O influenciador é investigado por lavagem de dinheiro e ligação com o tráfico internacional de drogas

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:53

Arsenal apreendido Crédito: Material cedido ao Metrópoles

A Polícia Federal (PF) encontrou um verdadeiro arsenal de guerra dentro da casa do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira, alvo da Operação Narco Bet, deflagrada nesta terça-feira (14). O influenciador é investigado por lavagem de dinheiro e ligação com o tráfico internacional de drogas, e, segundo fontes ouvidas pela coluna, mantém conexões com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Durante o cumprimento dos mandados de busca, os agentes localizaram dentro da residência de Buzeira um conjunto de armas e equipamentos que chamaram atenção dos investigadores pelo poder de fogo e pela estrutura de uso tático. Entre os itens apreendidos estão fuzis, pistolas, carregadores, munições, um revólver e rádios comunicadores, além de acessórios usados em treinamentos e vestimentas militares. Além dos armamentos verdadeiros, também havia armas de brinquedo.