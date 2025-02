DINHEIRO

Pix caiu: usuários reclamam de instabilidade do método de pagamento nesta sexta-feira

Banco Central afirmou que esta monitorando a situação



Elaine Sanoli

Agência Brasil

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 17:33

Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Usuários que tentaram usar o Pix encontraram dificuldades no início da tarde desta sexta-feira (7). Após registrar um problema na rede do Sistema Financeiro Nacional, o método não pode ser utilizado, pois ficou fora do ar em alguns bancos e para alguns usuários. Houve registros de até 1.519 reclamações em apenas minuto.>

Os transtornos começaram a surgir por volta das 12h30, conforme apontado pelo site Down Detector, que monitora em tempo real reclamações sobre empresas. O pico foi registrado às 13h17, com 1.519 reclamações apenas naquele minuto. Em seguida, o volume de queixas caiu e estava em 172 às 14h17. Normalmente, o Down Detector registra uma reclamação por minuto em relação ao Pix.>

As reclamações mencionavam Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nubank, Bradesco, Inter, C6 Bank, Santander e Sicoob, entre outros.>

Em nota, o Banco Central (BC)- responsável por administrar o Pix - informou que o problema não atingiu os sistemas do órgão, mas afetou a rede do Sistema Financeiro Nacional, que interliga as instituições financeiras ao Banco Central. Segundo o Banco, a situação está sendo normalizada ao longo da tarde.>