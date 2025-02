CALORZÃO

Maior temperatura do Brasil neste ano foi de 43,8ºC; saiba onde

Registro é de 4 de fevereiro

Uma cidade brasileira registrou na última terça-feira (4) a temperatura mais alta do ano em todo o Brasil. Trata-se de Quaraí (RS), na fronteira com o Uruguai, onde o recorde foi de 43,8ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Apesar do índice, o município não entra nem no top 10 das temperaturas mais altas do Brasil na série histórica. Quem lidera o ranking é Araçuaí (MG), com 44,8ºC em 19 de novembro de 2023. >