OPERAÇÃO

Policial federal é suspeito de liderar esquema de armas dos EUA para o Comando Vermelho

Alvo da Operação Cash Courier, deflagrada pela PF nesta quinta-feira (20)

Um policial federal aposentado é o principal alvo da Operação Cash Courier, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (20). Josias João do Nascimento, de 56 anos, é apontado como o líder do esquema que abasteceu o Comando Vermelho com armas de guerra. Cerca de 2 mil fuzis foram enviados de Miami (EUA) para comunidades do Rio de Janeiro.>