Por que pessoas loiras são chamadas de 'galegas' em vários lugares do Brasil?

Apelido tem origem histórica e linguística que remete a outro país

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:04

Menininho "galego" Crédito: Shutterstock

No Brasil, especialmente no Nordeste, é comum ouvir pessoas de pele clara ou cabelo loiro sendo chamadas de “galega” ou “galego”. Nos dicionários, o termo se refere apenas a quem nasceu na Galícia, na Espanha - mas alguns trazem definições que associam a estrangeiros ou pessoas loiras. Esse uso, bastante popular na Bahia, mistura traços da história da imigração ibérica com hábitos linguísticos regionais.

Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta que o apelido surgiu da associação entre os antigos habitantes da Galícia e seus traços físicos mais claros. Com o tempo, essa imagem foi generalizada no Brasil, e “galego” passou a ser sinônimo de “branco” ou “loiro”. É um exemplo de como palavras ganham novos sentidos conforme se espalham e se adaptam à cultura local.

Em 2023, em seu quadro na rádio CBN, o professor Pasquale respondeu a uma pergunta sobre o tema e falou até da aproximação das línguas. "É uma coisa impressionante, porque parece português, aliás (a língua galega). Parece que está falando português e daqui a pouco entra uma palavra que lembra o espanhol. Nosso idioma vem do galego português, muito lá para trás. Esse galego português foi desenvolvida a partir de uma variação ibérica e falada até o século 14 e deu origem ao português e galego modernos", explica.

Ele cita "Galega brasileira", de Isabella Taviani, para explicar o uso informal da expressão. "Esse galego que se usa em várias regiões do Brasil tem a ver com os habitantes da Galícia", confirma. O professor acrescenta que o termo pode ser usado de forma pejorativa para indicar um estrangeiro e chegou a ser usado "contra" portugueses no Brasil. "Resultam da antiga tradição xenófoba portuguesa, que no Brasil gerou outro estereótipo, dessa vez voltada contra os próprios portugueses", diz uma definição citada no programa. "A xenofobia é um negócio muito mais velho do que a gente pode pensar", lamenta Pasquale.

Na Bahia, o uso é tão natural que virou jeito de falar. “Ô, galega!” é uma forma comum de chamar mulheres loiras, independentemente de origem espanhola ou portuguesa. O termo funciona como apelido afetivo e popular, algo muito presente na fala brasileira, que transforma nomes de lugares e povos em expressões do dia a dia.