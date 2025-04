SAÚDE

Preço, efeitos e riscos: tudo sobre o novo remédio para emagrecer que será lançado no Brasil

Medicamento será vendido a partir de 7 de junho

Maysa Polcri

Publicado em 2 de abril de 2025 às 12:07

Aplicação de Mounjaro Crédito: Shutterstock

O Mounjaro, medicamento indicado para diabetes que auxilia no processo de emagrecimento, chegará ao Brasil em 7 de junho. Ele deve disputar o mercado com o Ozempic, amplamente utilizado pelos brasileiros. Em entrevista nesta semana, o porta-voz do laboratório Eli Lilly afirmou que o preço máximo não será praticado no país. Mas, afinal, quais são as diferenças do novo medicamento? >

Por enquanto, a bula do medicamento no Brasil só traz indicação para diabetes do tipo 2 - a mesma orientação do Ozempic. Nos Estados Unidos, por outro lado, o Mounjaro obteve aprovação para ser prescrito para obesidade. O médico Gabriel Mentes, que tem foco em emagrecimento e performance, explica que ambos medicamentos ajudam a controlar a glicemia e promovem a perda de peso. >

Assim como o Ozempic, o Mounjaro é administrado por via subcutânea, geralmente uma vez por semana. "A Tirzepatida (Mounjaro) tem uma ação dual, atuando tanto no receptor GLP-1 quanto no GIP (peptídeo insulinotrópico dependente de glicose), o que pode levar a uma maior perda de peso em comparação a Semaglutida (Ozempic)", detalha o médico Gabriel Mendes. >

E o preço?

As vendas do Mounjaro crescem em todo o mundo. Só em 2024, o lucro foi de US$ 11,54 bilhões - um crescimento de 124% em comparação com o ano anterior. Em entrevista à Bloomberg Línea, o executivo do laboratório Eli Lilly no Brasil, Luiz André Magno, disse que o preço não será equivalente ao teto (R$ 3.780). >

O valor máximo foi estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). "Não vamos praticar o preço máximo no Brasil. O preço do Mounjaro ser superior ao do Ozempic se deve ao efeito duplo da molécula comprovado por estudos", explicou. >

O médico Gabriel Mendes avalia que independente do medicamento escolhido, é importante que os pacientes recebam orientação de profissionais. "É fundamental que os pacientes tenham um acompanhamento médico. Os principais efeitos colaterais associados ao uso de Mounjaro incluem náuseas e vômitos, hipoglicemia e efeitos gastrointestinais adversos", ressalta. >

Gabriel Mendes lembra ainda que o medicamento não é indicado para pacientes com histórico de pancreatite ou doenças gastrointestinais graves.>