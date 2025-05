LITERATURA

Prêmio São Paulo de Literatura 2025 abre inscrições com premiação de R$ 200 mil

Podem concorrer romances publicados no Brasil em 2024

Yan Inácio

Publicado em 30 de maio de 2025 às 17:42

Inscrições vão até 18 de julho Crédito: Shutterstock

Um dos mais importantes do país, o Prêmio São Paulo de Literatura 2025 está com inscrições abertas até o dia 18 de julho. Podem se inscrever autores de romances publicados em todo o Brasil no ano de 2024.>

As categorias são “Melhor Romance de 2024” e “Melhor Romance de Estreia de 2024”. Cada vencedor receberá um prêmio de R$ 200 mil.>

Para participar, a obra deve ter sido escrita originalmente em português e publicada pela primeira vez entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, no formato impresso, com ISBN - espécie de RG do livro - atribuído no Brasil no mesmo período. >

Para se inscrever, deve-se acessar o Sistema de Fomento CULTSP, plataforma própria da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo. O edital e outras informações estão no site da premiação.>

Baiana venceu última edição do prêmio

A escritora baiana Luciany Aparecida ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura 2024, com o romance Mata Doce, primeiro que assinou com o próprio nome, na categoria Melhor Romance do Ano de 2023.>

A história gira em torno de um casarão antigo, ladeado com uma roseira branca, cheia de significados. Uma família exclusivamente feminina é a referência desse povoado. Nela, cresce uma protagonista forte, decidida e de muita sensibilidade. Mas todos acabam marcados por uma tragédia.>

"É uma história que merece ser lida. Um trabalho coletivo, em diálogo com a sociedade e com outras autoras [Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis]. Quero que as pessoas reflitam que a vida não deveria ser assim se elas se encontrarem diante de algumas injustiças", disse a autora em entrevista ao CORREIO no ano passado.>