OPERAÇÃO

PRF registra maior apreensão de madeira ilegal em rodovias federais do país

Quantidade apreendida em Pernambuco é suficiente para construir mais de 700 telhados de casas populares

Tharsila Prates

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:46

Operação Rotas da Madeira Crédito: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a maior apreensão de madeira ilegal do país durante operação realizada no Sertão de Pernambuco. Batizada de Rotas da Madeira, a ação aconteceu entre os dias 17 e 31 deste mês e resultou em 2.043 m³ do produto apreendido.

A madeira era transportada por 39 caminhões e seria suficiente para construir mais de 700 telhados de casas populares. Diversas irregularidades foram encontradas nesse transporte. As principais foram a divergência na espécie e no volume declarados, a falta de documentação ambiental e fiscal, além do transporte de espécie proibida de ser comercializada.

As infrações verificadas pela PRF invalidam a licença ambiental e caracterizam o crime de vender, ter em depósito, transportar ou guardar madeira sem licença válida, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção, e multa. Foram emitidos Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) pelo transporte irregular do produto.

A operação foi realizada por equipes da PRF de Pernambuco, Brasília, Piauí e Maranhão, além de contar com o apoio de agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH). As ações também contaram com o apoio do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

O comércio ilegal de madeira representa um risco às áreas nativas da Amazônia Legal, pois a extração de forma fraudulenta traz um grande prejuízo ao meio ambiente. Além disso, gera um desequilíbrio no comércio legal de madeira, já que o produto clandestino é comercializado por um valor bem abaixo do praticado pelas empresas que atuam corretamente.

Em 2024, a PRF apreendeu 36.547m³ de madeira clandestina no Brasil. Este ano, foram apreendidos 19.173 m³ e os números continuam a subir.

Pernambuco faz divisa com cinco estados e tem intensificado a fiscalização para coibir essa prática. No ano passado, foram apreendidos 1.294 m³ de madeira irregular, enquanto neste ano já foram retirados de circulação 2.982 m³ do produto.