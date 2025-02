SÃO PAULO

Primeira-dama do PCC perde mansão avaliada em R$ 3 milhões

Há possibilidade de que o dinheiro confiscado e o imóvel sejam utilizados para potencializar o combate à organizações criminosas

A primeira-dama do Primeiro Comando da Capital (PCC), Cynthia Giglioli Herbas Camacho, de 48 anos, perdeu a mansão, avaliada em R$ 3 milhões. A Justiça paulista decretou o confisco do imóvel e de mais R$ 479 mil de suas contas bancárias. As informações são do portal Metrópoles. >