POLÊMICA

Quem é o padre cinquentão que teve fotos íntimas vazadas

Ele acabou afastado do trabalho e apagou redes

Carol Neves

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 19:24

Padre Fabio Marsaro de Paula Crédito: Divulgação

O padre Fábio Marsaro de Paula, 52 anos, afastado da diocese de Catanduva, no interior de São Paulo, após fotos íntimas dele vazarem na internet, apagou todos seus perfis nas redes sociais.

O religioso nasceu em Catanduva. Em um canal de Youtube, ele se descreve como alguém que desde cedo tinha uma "profunda ligação com a igreja", o que o levou até o sacerdócio.

Ele tem costume de celebrar missas em várias paróquias. No Facebook, o religioso postava imagens ao lado de fiéis.

Recentemente, de acordo com o Uol, ele participou do podcast religioso Esperança Cast, quando falou da importância da fé e do contato humano. Ele afirmou que "um abraço cura, um bom dia cura. Viver essa fé em comunidade faz toda a diferença, mesmo nos momentos de crise".

Ele também falou do uso de tecnologia. "O problema não está no celular, mas em nós e na forma como o usamos". Para ele, a tecnologia pode ser uma "bênção" quando utilizada para aproximar as pessoas de Deus e da fé, mas prejudica quando leva a pessoa a se isolar da família e da comunidade.

Para ele, crianças e jovens passam tempo excessivo no aparelho. "Tudo que é demais ou de menos nos tira do equilíbrio", avaliou.

Em maio, o padre foi homenageado pela Câmera de Vereadores de Novo Horizonte, também em São Paulo, e recebeu o diploma "Construtor do Bem". Desde 2018, ele autuava na Paróquia Santa Clara de Assis, na cidade, e o vereador Raí Ascêncio (Republicanos) fez o projeto afirmando que o padre era um "pilar fundamental para a comunidade católica local".

Vazamento

As imagens mostram o padre Fabio Marsaro de Paula, de 52 anos, com outros homens, em selfies em que aparecem as genitais. Em outra foto, ele aparece segurando uma cerveja. O religioso atuava na Paróquia Imaculada Conceição, na cidade de Palmares Paulista (SP).