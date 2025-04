O QUE É ISSO?

'Roleta-russa' do sexo: conheça desafio entre adolescentes que viralizou após relato de gravidez

Menina de 13 anos teria engravidado depois de participar de "brincadeira" em festa

Geralmente acontece em festas privadas com adolescentes e sem supervisão de adultos. Já no final, vem o desafio: os meninos sentam em cadeiras com o órgão sexual ereto e as meninas sentam como se estivessem brincando de “roleta-russa”, mas com teor totalmente adulto - e arriscado.

