Saiba quem é Maxwell Simões, preso em operação que investiga a morte de Marielle

Maxwell Simões. Crédito: Reprodução

Preso em uma operação da Polícia Federal que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correa, conhecido como Suel, já havia sido detido, em 2020, e condenado a quatro anos de prisão "por atrapalhar de maneira deliberada" as investigações.



Segundo as investigações do MP do Rio e da PF, no dia 13 de março de 2019, um dia depois das prisões dos ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, denunciados como autores dos crimes, Maxwell teria ajudado a ocultar armas de fogo de uso restrito e acessórios pertencentes a Ronnie, que estavam armazenados em um apartamento no bairro do Pechincha utilizado pelo ex-policial e em locais ainda desconhecidos.

De acordo com a investigação, Maxwell cedeu o veículo utilizado para guardar o vasto arsenal bélico pertencente a Ronnie, entre os dias 13 e 14 de março de 2019, para que o armamento fosse, posteriormente, descartado em alto mar.

Em 2020, foi detido sob acusação de tentar obstruir as apurações No ano seguinte, condenado em razão das mesmas imputações.

"A obstrução de Justiça praticada pelo denunciado, junto aos outros quatro denunciados, prejudicou de maneira considerável as investigações em curso e a ação penal deflagrada na ocasião da operação ‘Submersus’, na medida em que frustrou cumprimento de ordem judicial, impedindo a apreensão do vasto arsenal bélico ali ocultado e inviabilizando o avanço das investigações. A arma de fogo utilizada nos crimes ainda não foi localizada em razão das condutas criminosas perpetradas pelos cinco denunciados, cabendo ressaltar que Maxwell ostentava vínculo de amizade com os acusados dos crimes e com os denunciados Josinaldo Lucas Freitas e José Márcio Mantovano", ressaltou a nota oficial sobre a operação.

A decisão foi proferida pelo Juízo da 19ª Vara Criminal da Comarca da Capital, informou o MPRJ, em nota à época.

Um ano após a primeira prisão, em fevereiro de 2021, a Justiça condenou o ex-bombeiro a quatro anos de prisão. O juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, da 19ª Vara Criminal, autorizou o cumprimento da pena em regime aberto e determinou que Maxwell prestasse serviços à comunidade.

Após ser citado como suspeito no caso Marielle Franco, Maxwell foi expulso do Corpo de Bombeiros do Rio, em maio do ano passado Ele foi alvo de um processo disciplinar.

A defesa de Maxwell recorreu da decisão. Em janeiro deste ano, o juiz Bruno Monteiro Rulière, da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Comarca da Capital, atendeu a um dos pedidos pedido da defesa e converteu sua prisão preventiva em domiciliar por 30 dias.