JÁ COMEÇA GANHANDO BEM

Salários de até R$ 13,7 mil: saiba as profissões com os maiores salários de admissão no Brasil

Engenheiros dominam lista

Esther Morais

Publicado em 8 de abril de 2025 às 07:54

Dinheiro Crédito: Shutterstock

Já pensou em ser contratado e seu salário inicial ser de R$ 13,7 mil? Segundo um levantamento que mostra os maiores salários de admissão do Brasil, isso é possível, sobretudo, se você trabalhar com engenharia da computação, cuja estimativa salarial é de R$ 13.794. Os dados são da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e foram divulgados pelo Uol. >

Outras áreas da engenharia também oferecem salários atrativos logo no início da carreira. Engenheiros de minas e afins, por exemplo, têm uma estimativa salarial inicial de R$ 13.055, enquanto engenheiros químicos e afins começam com R$ 11.181. Os engenheiros mecânicos, por sua vez, recebem R$ 10.838 logo no início da jornada profissional, e os engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins têm uma remuneração de R$ 9.960. >

Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e outros profissionais da área de ciências da terra começam com salários de R$ 10.642. Profissões ligadas ao setor cultural também se destacam, como os diretores de espetáculos, que têm um salário inicial de R$ 11.716. >

Na área da saúde, médicos clínicos iniciam com uma média salarial de R$ 10.071. Pesquisadores de engenharia e tecnologia, por sua vez, têm uma remuneração inicial de R$ 9.708.>

Confira o ranking

Engenheiros em computação - R$ 13.794 >

Engenheiros de minas e afins - R$ 13.055>

Diretores de espetáculos e afins - R$ 11.716>

Engenheiros químicos e afins - R$ 11.181>

Engenheiros mecânicos e afins -R$ 10.838>

Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins - R$ 10.642>

Médicos clínicos - R$ 10.071>

Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins - R$ 9.960>

Pesquisadores de engenharia e tecnologia - R$ 9.708>

Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins - R$ 9.489. >