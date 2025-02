OPORTUNIDADE

Sebrae abre vaga para público 50+ com salários de R$ 8.9 mil

Interessados podem se inscrever até 16 de março

O resultado do certame será divulgado no dia oito de abril. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Além da remuneração, a pessoa aprovada contará com uma série de benefícios, como vale-transporte, assistência médico-hospitalar, plano de previdência privada, auxílio creche e auxílio alimentação no valor de R$ 1.550 por mês.>

“Essa vaga surgiu da necessidade em equilibrar os perfis geracionais na Instituição. Atualmente no Sebrae/MT, 70% do quadro é composto por profissionais entre 23 e 44 anos, portanto, ao buscarmos profissionais mais experientes, vamos ao encontro da diversidade de gerações. Os profissionais 50+ possuem soft skills que podem complementar as competências dos jovens talentos. Ainda com essa vaga, estamos contribuindo com uma sociedade mais justa e inclusiva”, explicou a Gerente de Desenvolvimento de Seres Humanos do Sebrae/MT, Suleima Metelo.>