Segunda morte após colonoscopia com perfuração no intestino é denunciada por família

Paciente realizou procedimento médico na mesma clínica que Thyago da Silva Severino

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Elaine Sanoli

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 15:24

Alzery Geraldo de Souza e Thyago da Silva Severino morreram após terem o intestino perfurado
Alzery Geraldo de Souza e Thyago da Silva Severino morreram após terem o intestino perfurado Crédito: Reprodução/ g1

Após a morte de Thyago da Silva Severino, de 34 anos, depois de ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia, mais uma família denunciou a clínica. Eles alegam que outro paciente entrou em coma e faleceu após a realização do procedimento médico com o mesmo profissional da mesma clínica particular em que Thyago foi atendido. 

A família denunciou a morte de Alzery Geraldo de Souza após a realização de exames de colonoscopia e endoscopia, em setembro do ano passado, em uma clínica localizada em Cerejeiras, no estado de Rondônia, de acordo com informações do portal g1.

Segundo os familiares, o homem começou a sentir dores intensas na barriga e, após avaliação do médico, recebeu a prescrição de uma medicação para dor e, logo depois, foi liberado.

As dores ficaram mais fortes e o paciente foi levado para o hospital de Cerejeiras, mas precisou ser transferido para outra unidade, em Vilhena, para a realização de um exame de tomografia. Os resultados indicaram uma perfuração no intestino, sendo necessária a realização de uma cirurgia de emergência.

O paciente entrou em coma e ficou internado por 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Alzery não resistiu e faleceu após o período de internação, no dia 30 de setembro.

A família denunciou o caso à polícia na última quinta-feira (5). A Delegacia de Cerejeiras vai apurar se houve erro médico na execução dos exames.

Até o momento, a clínica não emitiu posicionamento sobre o caso. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia também informou que irá apurar o caso por meio dos setores responsáveis.

Segunda morte

Thyago da Silva Severino, morreu após ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia realizada em uma clínica particular de Cerejeiras. O exame fazia parte do acompanhamento médico que ele realizava regularmente. De acordo com familiares, o intestino foi perfurado durante a realização do procedimento. A morte ocorreu no último sábado (28).

A família informou ao g1 que o médico responsável pelo exame, que acompanhava Thyago havia cerca de oito anos, interrompeu a colonoscopia e informou que o órgão estaria “um pouco comprometido”, indicando a possibilidade da perfuração. Após o incidente, Thyago foi socorrido e levado ao Hospital São Lucas, em Cerejeiras. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Regional de Vilhena, onde passou por avaliação médica.

Na sexta-feira (27), ele foi submetido a uma cirurgia e depois encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Thyago não resistiu e morreu na manhã de sábado.

