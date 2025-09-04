CRIME

Sem escola e vacinas: pais são presos por manter filha de seis anos em cárcere privado

Dupla foi presa nesta quinta-feira (4)

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 20:17

Criança foi encontrada em casa Crédito: Reprodução/Polícia Civil de São Paulo

Um casal foi preso por suspeita de manter a própria filha, de apenas seis anos, em cárcere privado. A menina foi resgatada nesta quinta-feira (4), no bairro Jardim Santa Esmeralda, em Sorocaba, interior de São Paulo.

A Polícia Civil chegou até a casa da família após receber uma denúncia anônima que apontava a situação, conforme informações apuradas pela TV TEM. A criança, que não sabia falar, apenas conseguia gritar na tentativa de se comunicar.

Segundo a investigação policial, a menina nunca foi à escola, nem à unidades de saúde para ser imunizada com vacinas ou para receber outros atendimentos. A polícia descobriu, ainda, que a criança não possuía contato com o mundo em seus seis anos de vida, não se alimentava de comidas sólidas e também não tinha o cabelo lavado.

O casal foi levado para Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).