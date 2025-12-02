CRIME

Servidor usou arma com registro CAC para matar colegas de trabalho após afastamento

Vítimas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos

Wendel de Novais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:27

Allane de Souza Pedrotti Mattos e Layse Costa Pinheiro Crédito: Reprodução

O servidor João Antônio Miranda Tello Ramos, que assassinou a diretora Allane de Souza Pedrotti Matos, de 41 anos, e a psicóloga escolar Layse Costa Pinheiro dentro da instituição onde trabalhava, utilizou uma arma de seu registro como Caçador, Atirador ou Colecionador (CAC) no crime. Segundo informações divulgadas pelo O Globo, o atirador portava uma pistola Glock calibre 380.

João Antônio, que estava afastado havia cerca de 60 dias por problemas de saúde mental, era funcionário da instituição e já havia exercido o cargo de coordenador da Coordenadoria Pedagógica do Departamento de Ensino Médio e Técnico entre dezembro de 2019 e junho de 2020. Colegas relataram que ele manifestava interesse em voltar ao setor onde Allane atuava, mas a motivação do ataque ainda não foi esclarecida.

Logo após o ataque, ele foi encontrado morto próximo à arma usada no crime. Ao seu lado havia grande quantidade de munições, o que reforça a suspeita da polícia de que ele tenha cometido suicídio após os disparos.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital, que apura o episódio como feminicídio. Depoimentos colhidos por agentes indicam que João demonstrava incômodo em receber ordens de mulheres. A investigação está em fase final.