Servidor usou arma com registro CAC para matar colegas de trabalho após afastamento

Wendel de Novais
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:27
O servidor João Antônio Miranda Tello Ramos, que assassinou a diretora Allane de Souza Pedrotti Matos, de 41 anos, e a psicóloga escolar Layse Costa Pinheiro dentro da instituição onde trabalhava, utilizou uma arma de seu registro como Caçador, Atirador ou Colecionador (CAC) no crime. Segundo informações divulgadas pelo O Globo, o atirador portava uma pistola Glock calibre 380.
João Antônio, que estava afastado havia cerca de 60 dias por problemas de saúde mental, era funcionário da instituição e já havia exercido o cargo de coordenador da Coordenadoria Pedagógica do Departamento de Ensino Médio e Técnico entre dezembro de 2019 e junho de 2020. Colegas relataram que ele manifestava interesse em voltar ao setor onde Allane atuava, mas a motivação do ataque ainda não foi esclarecida.
Logo após o ataque, ele foi encontrado morto próximo à arma usada no crime. Ao seu lado havia grande quantidade de munições, o que reforça a suspeita da polícia de que ele tenha cometido suicídio após os disparos.
Atirador matou duas mulheres e se matou no Cefet
O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital, que apura o episódio como feminicídio. Depoimentos colhidos por agentes indicam que João demonstrava incômodo em receber ordens de mulheres. A investigação está em fase final.
Testemunhas afirmaram que o funcionário chegou ao Cefet pela manhã sem demonstrar comportamento fora do comum. Entretanto, à tarde, ele invadiu a área da Diretoria de Ensino e atirou contra as duas servidoras, que ocupavam cargos de chefia. A diretora foi baleada na cabeça e no ombro; a psicóloga, atingida no tórax e na cabeça. Elas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.