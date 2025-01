GRANDE SP

Sobreviventes, piloto e menina passaram noite em mata após queda de helicóptero

Pais da criança morreram na queda e corpos só foram retirados de destroços hoje

O piloto e uma criança de 11 anos foram os únicos sobreviventes de um acidente de helicóptero em Caieiras (SP), onde a aeronave caiu em uma região de mata fechada. Ambos passaram a noite no local aguardando socorro, que foi acionado às 23h28 de quinta-feira (16), mas só pôde ser efetivo na manhã de sexta-feira, quando a visibilidade melhorou. As informações são do Uol.

O piloto Edenilson de Oliveira Costa, o primeiro a ser encontrado, informou aos policiais a localização da menina. Ele relatou que, após a queda, tentou sair da área de difícil acesso com a criança, mas não conseguiu devido ao terreno complicado do Morro do Tico Tico. Betina Feldman, que completa 12 anos amanhã, foi resgatada depois, e indicou onde estava o local exato da aeronave com os corpos dos pais.