Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

STJ mantém condenação do ex-BBB Felipe Prior por estupro

Crime ocorreu em São Paulo, em 2014

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 12:51

Felipe Prior
Felipe Prior Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a condenação do arquiteto e ex-participante do Big Brother Brasil Felipe Prior pelo crime de estupro cometido em 2014, na capital paulista. A pena estabelecida é de oito anos de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A decisão foi assinada pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no dia 19 de dezembro. Por se tratar de uma decisão monocrática, ainda existe a possibilidade de recurso. Mesmo com a condenação mantida, Prior segue respondendo ao processo em liberdade.

Felipe Prior

Felipe Prior por
Felipe Prior por Reprodução
Felipe Prior por Reprodução
Felipe Prior por Reprodução/Instagram
Felipe Prior por Reprodução/Instagram
Felipe Prior por Reprodução/Instagram
Felipe Prior por Reprodução/Instagram
Felipe Prior por Reprodução/Instagram
Felipe Prior por Reprodução/Instagram
Felipe Prior por Reprodução/Instagram
Felipe Prior por Reprodução/Instagram
Felipe Prior por Reprodução/Instagram
1 de 12
Felipe Prior por

A defesa do ex-BBB informou que, por enquanto, não irá se manifestar sobre o caso, de acordo com o G1.

A condenação confirmada pelo STJ reflete entendimento já adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em setembro de 2024, ao analisar um recurso apresentado pela defesa, desembargadores paulistas decidiram elevar a pena de seis para oito anos de reclusão, também em regime semiaberto.

Felipe Prior responde, ao todo, a quatro processos por estupro. Dois deles resultaram em absolvição, um teve a condenação confirmada em instâncias superiores e outro ainda aguarda julgamento.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Felipe Prior é absolvido de acusação de estupro

Ex-BBB Felipe Prior é absolvido de acusação de estupro

Imagem - Ex-BBB Felipe Prior é internado com infecção e surge com olho estourado

Ex-BBB Felipe Prior é internado com infecção e surge com olho estourado

Imagem - Ex-BBB Felipe Prior é condenado por novo crime de estupro

Ex-BBB Felipe Prior é condenado por novo crime de estupro

Crime ocorrido em 2014

Segundo os autos, Prior e a vítima moravam na Zona Norte de São Paulo e frequentavam o mesmo campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. À época, ele costumava oferecer carona à mulher e a uma amiga em comum.

Conforme a decisão de primeira instância, após uma festa universitária em agosto de 2014, Prior levou as duas colegas de carro. Depois de deixar a amiga em casa, seguiu com a vítima em direção à residência dela. Em uma rua próxima ao local, ele teria iniciado contatos físicos não consentidos e puxado a mulher para o banco traseiro do veículo.

Ainda de acordo com a sentença, a vítima não conseguiu reagir por estar alcoolizada, momento em que o estupro teria sido consumado.

Situação dos outros processos

Além da condenação confirmada, Felipe Prior é citado em outros três processos por estupro:

  • Processo em andamento: há uma ação penal ainda sem julgamento, relacionada a uma denúncia de estupro durante uma festa universitária em Biritiba Mirim, no interior paulista, em 2018.

Absolvição em 2018: em maio deste ano, a Justiça absolveu Prior da acusação ligada ao InterFAU, evento esportivo realizado em Itapetininga. A denúncia relatava que a vítima teria sido violentada enquanto estava embriagada.

Absolvição em 2025: em dezembro do ano passado, ele também foi absolvido de uma acusação referente a um caso ocorrido em Votuporanga, em fevereiro de 2015. Embora tivesse sido condenado em primeira instância a seis anos de prisão, os desembargadores entenderam que não havia provas suficientes para manter a sentença.

Tags:

Felipe Prior

Mais recentes

Imagem - Fiel interrompe missa e abraça padre após receber notícia da morte do neto

Fiel interrompe missa e abraça padre após receber notícia da morte do neto
Imagem - Mergulhador baleado por vereador morre após nove dias internado

Mergulhador baleado por vereador morre após nove dias internado
Imagem - Sisu 2026: maior nota de corte para Medicina é de 864,82; veja ranking

Sisu 2026: maior nota de corte para Medicina é de 864,82; veja ranking

MAIS LIDAS

Imagem - Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos
01

Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos

Imagem - Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas
02

Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
03

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Imagem - Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)
04

Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)