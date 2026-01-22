Acesse sua conta
Técnico em enfermagem injetou desinfetante 13x até matar professora; 'psicopata'

Após tentar matar a paciente três vezes e não conseguir, na quarta tentativa o técnico injetou desinfetante de 10 a 13 vezes

  Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:55

Técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo
Técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo

técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa, de 24 anos, tentou supostamente matar três vezes a professora aposentada Miranilde Pereira da Silva, de 75, e somente na quarta tentativa ele teria conseguido. A servidora pública faleceu no dia 17 de novembro de 2025.

O portal Metrópoles teve acesso ao inquérito policial que narra o passo a passo do profissional de saúde. Primeiro, ele se apossa de uma substância letal e aplica na veia da paciente em três ocasiões, causando paradas cardíacas, mas em todas as vezes a mulher acaba sendo ressuscitada pela equipe médica. Na quarta tentativa, o homem injeta um desinfetante de 10 a 13 vezes.

LEIA MAIS 

Técnico que matou pacientes era psicopata que 'matava por prazer', crê delegado

'Frieza total': o que diz a polícia sobre técnicos presos por mortes em UTI

Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

