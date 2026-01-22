Técnico em enfermagem injetou desinfetante 13x até matar professora; 'psicopata'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:55
O técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa, de 24 anos, tentou supostamente matar três vezes a professora aposentada Miranilde Pereira da Silva, de 75, e somente na quarta tentativa ele teria conseguido. A servidora pública faleceu no dia 17 de novembro de 2025.
O portal Metrópoles teve acesso ao inquérito policial que narra o passo a passo do profissional de saúde. Primeiro, ele se apossa de uma substância letal e aplica na veia da paciente em três ocasiões, causando paradas cardíacas, mas em todas as vezes a mulher acaba sendo ressuscitada pela equipe médica. Na quarta tentativa, o homem injeta um desinfetante de 10 a 13 vezes.
