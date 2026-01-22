MORTES EM UTI

Técnico em enfermagem injetou desinfetante 13x até matar professora; 'psicopata'

Após tentar matar a paciente três vezes e não conseguir, na quarta tentativa o técnico injetou desinfetante de 10 a 13 vezes

Metrópoles

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:55

Técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo Crédito: Reprodução

O técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa, de 24 anos, tentou supostamente matar três vezes a professora aposentada Miranilde Pereira da Silva, de 75, e somente na quarta tentativa ele teria conseguido. A servidora pública faleceu no dia 17 de novembro de 2025.

O portal Metrópoles teve acesso ao inquérito policial que narra o passo a passo do profissional de saúde. Primeiro, ele se apossa de uma substância letal e aplica na veia da paciente em três ocasiões, causando paradas cardíacas, mas em todas as vezes a mulher acaba sendo ressuscitada pela equipe médica. Na quarta tentativa, o homem injeta um desinfetante de 10 a 13 vezes.

