Teto para reajuste de medicamentos fica em 5,06%; entenda o aumento

Número equivale à inflação oficial acumulada em 12 meses

Os medicamentos terão reajuste, conforme a resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed), publicada nesta segunda-feira (31) no Diário Oficial da União. O teto do reajuste ficou em 5,06%, equivalente à inflação oficial acumulada em 12 meses.>

O aumento não é automático e depende do envio do relatório de comercialização das empresas farmacêuticas à Cmed. Após essa fase, o reajuste na prática só é cobrado à medida que os estoques das farmácias forem repostos.>

Os remédios do nível 1 representam 7,8% do total de medicamentos. O nível 2 corresponde a 15%. O nível 3 representa 77,2%.>

Para calcular o reajuste dos medicamentos, a Cmed considera primeiramente a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de março do ano anterior a fevereiro do ano atual. Para chegar aos três níveis de reajuste, o órgão pega o IPCA e considera os seguintes parâmetros:>

Divulgado todos os anos por meio de nota técnica, o fator de produtividade é estabelecido com base em projeções de ganhos de produtividade da indústria farmacêutica. Se houver previsão de queda no Índice de Produtividade do Trabalho do Setor Farmacêutico, o fator X deve ser igual a zero.>