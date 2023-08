'Tirou a vida do meu marido', dispara mulher que foi atropelada durante beijo em calçada

Depois de ter sido atropelada com o marido e o cachorro, na manhã de domingo (20), Cristiane Mendes recebeu alta do hospital e se recupera do trauma em casa. Já o marido, Jonatan Ribeiro, não resistiu aos ferimentos.



O caso aconteceu em Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, às 8h. O motorista foi identificado como Gabriel Souza Pereira, de 30 anos. Após o acidente, ele fez o teste do bafômetro, sendo constatado que estava alcoolizado. O condutor foi preso em flagrante, mas conseguiu liberdade provisória pouco depois.